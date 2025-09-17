 / Valle Cervo

Valle Cervo | 17 settembre 2025, 15:30

Sagliano Micca, nuovo avviso alla cittadinanza sull'acqua

sagliano acqua

Sagliano Micca, nuovo avviso alla cittadinanza sull'acqua

Nuovo importante aggiornamento sullo stato dell'acqua nel comune di Sagliano Micca. A darne notizia l'amministrazione sui propri canali social: “Si informa la popolazione che, a seguito dei controlli effettuati dall’ASL sull’acqua distribuita dall’acquedotto del C.A.P. – Consorzio Acqua Potabile Sagliano Micca – sono ancora presenti 6 ceppi batterici all’ultimo prelievo. La settimana scorsa erano 47. Nella giornata di domani verrà effettuato un nuovo trattamento di cloratura. Il prossimo prelievo di verifica da parte dell’ASL è programmato per venerdì. Fino a nuova comunicazione, l’acqua non deve essere utilizzata come bevanda né per la preparazione di alimenti se non dopo bollitura. Può essere utilizzata per usi igienici e di pulizia. L’amministrazione comunale provvederà a comunicare tempestivamente gli esiti delle analisi e la revoca del presente avviso non appena saranno ripristinate le condizioni di potabilità”.

News collegate:
 Sagliano Micca, il Comune informa: “Lunedì l'ASL effettuerà analisi sull'acqua” - 14-09-25 11:00
 Sagliano, il Comune avvisa la popolazione: “Nessun consumo umano diretto dell'acqua” - 08-09-25 16:30

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore