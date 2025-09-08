Sagliano, il Comune avvisa la popolazione: “Nessun consumo umano diretto dell'acqua”

“Si informa la popolazione che, a seguito di controlli effettuati, l’acqua distribuita dall’acquedotto del C.A.P. - Consorzio Acqua Potabile Sagliano Micca - non è idonea al consumo umano diretto. Fino a nuova comunicazione, l’acqua non deve essere utilizzata come bevanda né per la preparazione di alimenti se non dopo bollitura. Può essere utilizzata esclusivamente per usi igienici e di pulizia”.
Lo scrive il sindaco di Sagliano Micca Alessandro Blotto sui canali social del Comune. E aggiunge: “ L’amministrazione comunale provvederà a comunicare tempestivamente la revoca del presente avviso non appena saranno ripristinate le condizioni di potabilità”.