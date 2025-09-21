Sagliano Micca, nuove comunicazioni sull'acqua. Comune: “Nuovi prelievi in vista”

Nuovo avviso dalla cittadinanza dal comune di Sagliano Micca. “Si informa che, a seguito dell’ultimo controllo effettuato dall’ASL sull’acqua distribuita dall’acquedotto del C.A.P. – Consorzio Acqua Potabile Sagliano Micca – la situazione è migliorata, ma sono ancora presenti alcuni patogeni – si legge nella nota condivisa sui canali social del Comune - Nell’ultimo prelievo sono stati riscontrati ceppi batterici in calo rispetto alla settimana scorsa. Lunedì l’ASL effettuerà prelievi localizzati per verificare se il problema sia circoscritto a determinate zone della rete. In attesa di ulteriori riscontri, resta in vigore il trattamento di cloratura. Fino a nuova comunicazione, l’acqua non deve essere utilizzata come bevanda né per la preparazione di alimenti se non dopo bollitura. Può essere utilizzata esclusivamente per usi igienici e di pulizia. L’amministrazione comunale provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza sugli esiti delle analisi e a revocare il presente avviso non appena saranno ripristinate le condizioni di potabilità”.
