Campiglia Cervo, tre incontri gratuiti “Ti Aiuto con il Digitale”

Il Comune di Campiglia Cervo propone tre incontri gratuiti dedicati ai neofiti nell’ambito dell’iniziativa “Ti Aiuto con il Digitale”, realizzata in collaborazione con il Consorzio I.R.I.S.
Gli appuntamenti si terranno al Circolo Valet, in Frazione Asmara, Campiglia Cervo, nelle seguenti date:
- 5 dicembre | 14.30 – 16.00 – “Chiacchierando di digitale”
Incontro introduttivo per conoscere i diversi aspetti del digitale: dall’identità digitale, ai social media fino alla sicurezza online.
- 12 dicembre | 14.30 – 16.00 – “Utilizzo dei social media”
Incontro per gestire i profili social con consapevolezza e mantenere la sicurezza dei dati condivisi.
- 19 dicembre | 14.30 – 16.00 – “Gli acquisti online”
Incontro su metodi di pagamento da utilizzare e strumenti per evitare le truffe online legate agli acquisti.
Per informazioni è disponibile il Numero Verde 800.184.723 del Consorzio I.R.I.S.