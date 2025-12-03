Esercitazione AIB sul Monte Casto, in campo anche il drone FOTO

Nella giornata di domenica, 30 novembre, si è svolta una significativa esercitazione di area Base 42 presso il Monte Casto, nel comune di Tavigliano. L’attività ha coinvolto le squadre AIB di Biella, Tavigliano, Zumaglia e Roppolo, coordinate dal comandante Andrea Stellino e supervisionate dall’ispettore provinciale Rodolfo Gilardi.

A supportare le operazioni anche un operatore con il drone, che ha permesso di integrare tecnologie avanzate nelle attività di monitoraggio. Inoltre, erano presenti anche i Vigili del Fuoco in qualità di osservatori, a testimonianza della collaborazione tra enti impegnati nella tutela del territorio. Gli obiettivi principali dell’esercitazione era testare l’efficienza e la prontezza operativa delle squadre in scenari complessi, oltre a verificare il corretto utilizzo delle attrezzature antincendio e rafforzare la collaborazione tra le diverse squadre territoriali.

Inoltre, tra le attività svolte figurano la simulazione di incendio boschivo in area impervia, con l'allestimento della linea canadese con montaggio vasca, la stesura di manichette per raggiungere zone difficilmente accessibili e il coordinamento tra squadre per la gestione delle risorse idriche e logistiche.

“Un momento di formazione e condivisione, fondamentale per mantenere alto il livello di preparazione e garantire interventi tempestivi ed efficaci in caso di emergenza reale – spiegano in una nota - Un grazie sincero a tutti i volontari AIB e ai Vigili del Fuoco presenti per la dedizione, la professionalità e lo spirito di squadra dimostrati. Il vostro impegno è un pilastro fondamentale per la sicurezza del nostro territorio”.