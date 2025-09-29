Cossato piange la scomparsa del dottor Piero Paolini

Lutto a Cossato per la morte del dottor Piero Paolini, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 73 anni. Per circa 40 anni è stato medico di famiglia della città, stimato e apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Inolte, era molto conosciuto anche nel mondo sportivo tanto da ricoprire il ruolo di medico sociale della prima squadra del Città di Cossato per alcune stagioni.

A ricordarne la figura il sindaco Enrico Moggio: “Mi rattrista profondamente la notizia della sua scomparsa. È stato mio medico per molto tempo. Una persona accogliente, piacevole, estremamente preparata, sempre disponibile. A colpire anche la sua profonda umanità. Proprio questo aspetto è un lato estremamente importante e necessario per chiunque voglia rivestire la professione di medico di medicina generale. Curare non solo il corpo ma anche lo spirito. E il dottor Paolini sapeva farlo benissimo”.

Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Gesù Nostra Speranza di Cossato. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 15 di domani, martedì 30 settembre.