Pallavolo: sul parquet del Forum il Trofeo Internazionale Città di Biella FOTO e VIDEO

Sabato 27 settembre appuntamento con la grande pallavolo per il 1^ Trofeo Internazionale Città di Biella. Appuntamento alle 20,30 al Biella Forum per Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Olympiacos.

A fare da padrone di casa alla presentazione dell'evento che porta la firma del Comune di Biella e di SPB MOnteleone Trasporti questa mattina a Palazzo Oropa è stato l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: "E' da tanti anni che a Biella non sono ospitati eventi di questo livello di Pallavolo. Quello che posso fare io è l'appello ai cittadini affinchè prendano parte a questo. Non vogliamo fare cassa vogliamo portare gente a partecipare".

"Si riporterà in Italia un trofeo che mancava da 23 anni", commenta Giusi Cenedese di SPB Monteleone Trasporti.

Il Presidente della Reale Mutua Fenera Chieri'76 Filippo Vergano ha colto l'occasione per ringraziare dell'ospitalità la città.

In sala consigliare presente anche Anna Zumaglini, delegata CONI Biella, che ha fatto i complimenti a Giuse Cenedese e al Comune per l'organizzazione di una kermesse così importante in città.

Info:

8€ ingresso a posto unico ( biglietti acquistabili su www.chieri76.it tramite liveticket.it )

5€ ingresso convenzionato per le società affiliate FIPAV e UISP ( inviando una e-mail all’indirizzo info@scuolapallavolobiellese.it con le seguenti specifiche:

- nome della società

- nome e numero di telefono del referente

- numero di biglietti richiesti

Ingresso Gratuito per gli ABBONATI CHIERI’76 ALLA STAGIONE 2025/26

CHIERI’76 - SIDE BEFORE SELF