Candelo al 17º Festival Nazionale de I Borghi più Belli d’Italia FOTO

In questo fine settimana Bellano (LC) sta ospitando il 17º Festival Nazionale de I Borghi più Belli d’Italia, un'importante vetrina nazionale dedicata alla bellezza e alla ricchezza culturale dei nostri territori.

A rappresentare Candelo, è presente la Consigliera comunale Valeria Maffeo, anche consigliera dei Borghi più belli d’Italia in Piemonte, che con entusiasmo sta accogliendo i tanti visitatori presso lo stand dedicato al Piemonte e alla Valle d’Aosta.

Così spiega la Consigliera delegata a mercati e Borghi più belli, Valeria Maffeo: "Ieri sono stati tanti a passare nel nostro stand del Piemonte e Valle d'Aosta, numerosi turisti anche stranieri dalla Polonia, Austria, Spagna, Argentina. Abbiamo raccontato loro i nostri meravigliosi borghi con passione, consegnato numeroso materiale e invitato ai nostri prossimi eventi tra i quali, per Candelo, Fumetti al Ricetto, il Borgo di Babbo Natale e non ultimo il Mercato della Terra di Candelo."

Capogruppo, Erika Vallera: "Occasioni come questa sono più di una semplice presenza istituzionale: sono strumenti per valorizzare il nostro borgo e farlo conoscere, sempre di più, all’interno del circuito nazionale ed europeo del turismo lento e di qualità. In un contesto in cui i piccoli comuni devono saper competere per attrarre flussi turistici ed investimenti, non partecipare a eventi di questo tipo significherebbe rinunciare a visibilità ed opportunità. Come gruppo di maggioranza sosteniamo quindi l'importanza di esserci perché significa creare occasioni per il territorio, attrarre visitatori e sostenere le attività locali, come previsto anche dal nostro programma elettorale. Ovviamente, la promozione esterna deve sempre essere accompagnata da un lavoro costante sulla qualità dell’accoglienza, dei servizi e dell'offerta culturale candelese."

Un ringraziamento a chi lavora per promuovere Candelo e a chi si impegna nell’accoglienza, contribuendo a lasciare nei visitatori un ricordo positivo e autentico del nostro borgo!