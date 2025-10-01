 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 01 ottobre 2025, 11:40

Borghi più belli d’Italia del Piemonte protagonisti al Festival di Bellano, c'è anche Rosazza

rosazza borghi

Borghi più belli d’Italia del Piemonte protagonisti al Festival di Bellano, c'è anche Rosazza

Dal 27 al 29 settembre 2025 i comuni piemontesi appartenenti all’associazione “I Borghi più belli d’Italia” hanno partecipato al festival nazionale svoltosi a Bellano, sulle sponde del Lago di Como, portando all’attenzione del pubblico e degli operatori del settore il patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico che contraddistingue i piccoli centri della regione.

La presenza coordinata dei borghi piemontesi ha rappresentato un’occasione significativa di promozione e di confronto con altre realtà italiane, rafforzando la collaborazione tra i comuni e la visibilità dell’offerta turistica regionale. A rappresentare il Piemonte sono stati i comuni di Candelo con il Ricetto, Castagnole delle Lanze, Cella Monte, Guarene, Ingria, Mombaldone, Neive, Ostana, Pontechianale con il borgo di Chianale, Rassa, Rosazza e Usseaux.

Insieme, hanno presentato al pubblico le proprie eccellenze: dall’accoglienza diffusa alle esperienze naturalistiche, dal patrimonio storico-artistico alle tradizioni enogastronomiche. Lo stand piemontese ha riscosso un forte interesse e un elevato numero di visitatori, divenendo un punto di riferimento per chi desiderava conoscere da vicino le peculiarità dei borghi e le proposte di turismo lento e sostenibile. Particolare successo hanno ottenuto le degustazioni e le attività di valorizzazione dei prodotti locali, che hanno contribuito a promuovere l’immagine autentica e di qualità dei territori rappresentati.

“La partecipazione al Festival di Bellano è stata un’importante occasione di promozione e di confronto. Il marchio I Borghi più belli d’Italia rappresenta oggi uno strumento strategico per valorizzare le aree interne e rafforzare il legame tra comunità locali, turismo e sviluppo sostenibile,” dichiarano i rappresentanti dei borghi piemontesi. La presenza dei Borghi più belli d’Italia del Piemonte al Festival si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione nel promuovere un turismo rispettoso, consapevole e capace di generare valore, consolidando il ruolo dei piccoli comuni come custodi dell’identità culturale e paesaggistica del territorio.

News collegate:
 Candelo al 17º Festival Nazionale de I Borghi più Belli d’Italia FOTO - 28-09-25 15:35

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore