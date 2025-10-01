Borghi più belli d’Italia del Piemonte protagonisti al Festival di Bellano, c'è anche Rosazza

Dal 27 al 29 settembre 2025 i comuni piemontesi appartenenti all’associazione “I Borghi più belli d’Italia” hanno partecipato al festival nazionale svoltosi a Bellano, sulle sponde del Lago di Como, portando all’attenzione del pubblico e degli operatori del settore il patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico che contraddistingue i piccoli centri della regione.

La presenza coordinata dei borghi piemontesi ha rappresentato un’occasione significativa di promozione e di confronto con altre realtà italiane, rafforzando la collaborazione tra i comuni e la visibilità dell’offerta turistica regionale. A rappresentare il Piemonte sono stati i comuni di Candelo con il Ricetto, Castagnole delle Lanze, Cella Monte, Guarene, Ingria, Mombaldone, Neive, Ostana, Pontechianale con il borgo di Chianale, Rassa, Rosazza e Usseaux.

Insieme, hanno presentato al pubblico le proprie eccellenze: dall’accoglienza diffusa alle esperienze naturalistiche, dal patrimonio storico-artistico alle tradizioni enogastronomiche. Lo stand piemontese ha riscosso un forte interesse e un elevato numero di visitatori, divenendo un punto di riferimento per chi desiderava conoscere da vicino le peculiarità dei borghi e le proposte di turismo lento e sostenibile. Particolare successo hanno ottenuto le degustazioni e le attività di valorizzazione dei prodotti locali, che hanno contribuito a promuovere l’immagine autentica e di qualità dei territori rappresentati.

“La partecipazione al Festival di Bellano è stata un’importante occasione di promozione e di confronto. Il marchio I Borghi più belli d’Italia rappresenta oggi uno strumento strategico per valorizzare le aree interne e rafforzare il legame tra comunità locali, turismo e sviluppo sostenibile,” dichiarano i rappresentanti dei borghi piemontesi. La presenza dei Borghi più belli d’Italia del Piemonte al Festival si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione nel promuovere un turismo rispettoso, consapevole e capace di generare valore, consolidando il ruolo dei piccoli comuni come custodi dell’identità culturale e paesaggistica del territorio.