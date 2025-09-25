Calcio, a sorpresa l'FC Vigliano arriva in consiglio comunale: “Vogliamo risposte”

Dopo l'appello delle scorse settimane, l'FC Vigliano è tornata a farsi sentire. Nella prima serata di ieri, 24 settembre, la prima squadra si è presentata a sorpresa alla seduta del consiglio comunale del paese e ha assistito in silenzio ai lavori dell'assemblea con i vari punti all'ordine del giorno. Assieme ai calciatori, giunti con le divise ufficiali, anche il tecnico Roberto Sigolo e i membri della società giallorossa, Paolo Daniele e Alessio Garreffa. Alla fine del consiglio, ha avuto luogo un confronto con il sindaco Cristina Vazzoler, dove sono state espresse le posizioni già riportate nella conferenza stampa di inizio mese.

“Ancora una volta vorremmo sensibilizzare l'amministrazione comunale per un maggior coinvolgimento a sostegno delle nostre attività come l'attuale gestione delle concessioni dei campi da calcio – sottolinea il direttore sportivo Garreffa – Ad oggi sono ancora a disposizione orari, dalle 20.30 alle 22.30, che rendono molto difficile lo svolgimento degli allenamenti per i nostri ragazzi. La domanda è una sola: interessa ancora a qualcuno la storia di oltre 50 anni dell'FC Vigliano? Con serietà e impegno la nostra squadra sta onorando il campionato portando in giro il nostro glorioso nome. Chiediamo interventi e risposte certe da parte dell'amministrazione comunale”.