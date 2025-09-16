Dal Comune la risposta all'appello dell'FC Vigliano: “Sensibile alle esigenze di tutte le società sportive”

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese è convinta sostenitrice del mondo dello sport e sensibile alle esigenze di tutte le società sportive del territorio. La questione nello specifico non può che essere ricondotta ad un accordo che le due società sportive devono necessariamente trovare fra di loro. Nella convenzione stipulata per la gestione e l’utilizzo dei campi da calcio, sono state contemplate le esigenze di allenamento di tutte le società locali; oltre a questo non è possibile entrare nel merito di dettagli che attengono all’autonomia organizzativa e gestionale dei privati. Tuttavia, come sempre, non mancherà da parte nostra la disponibilità ad incontrare entrambe le società affinché le stesse definiscano in modo equo un possibile accordo”.