Biella Motor Day, l'edizione 2025 è un vero successo FOTO

La terza edizione del Biella Motor Day, andata in scena domenica 21 settembre e organizzata dalla scuderia Biella Motor Team, si è rivelata ancora una volta un successo, confermando il format come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di supercar e auto sportive.

Un percorso panoramico tra le bellezze del Biellese, tappe enogastronomiche, luoghi ricchi di storia e l’entusiasmo contagioso della gente: questi gli ingredienti di una giornata che ha regalato emozioni a equipaggi e pubblico. Il programma ha preso il via di prima mattina sul lungolago di Viverone, gli equipaggi hanno quindi affrontato un itinerario che li ha portati a scoprire angoli suggestivi del territorio, con la prima sosta aperitivo a Sordevolo, il pranzo a Vigliano Biellese e l’arrivo finale nuovamente a Viverone nel pomeriggio.

Il successo dell’evento si è misurato non solo nella partecipazione degli equipaggi, ma anche nel calore dei biellesi, che hanno accompagnato con entusiasmo il passaggio delle supercar, veri gioielli a quattro ruote. Un vero e proprio “bagno di folla” che ha ricordato le edizioni precedenti, quando la formula del raduno – un percorso tra paesaggi mozzafiato e borghi storici – aveva sorpreso e conquistato tutti. “È stata una giornata straordinaria – hanno commentato gli organizzatori –, vedere la gioia dei partecipanti e la partecipazione della nostra comunità ci ripaga di tutti gli sforzi. L’entusiasmo che abbiamo respirato oggi ci dà la spinta per fare ancora meglio nelle prossime edizioni”.

Il Biella Motor Day 2025 ha dimostrato, per il terzo anno consecutivo, che la combinazione di motori, territorio e accoglienza è la chiave vincente di un evento ormai entrato di diritto nel calendario degli eventi del Biellese.