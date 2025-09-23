Miagliano, intervento di manutenzione al lavatoio

Intervento di abbellimento al lavatoio di Miagliano. A darne notizia la stessa amministrazione comunale sui propri canali social: “In atto piccoli lavori di manutenzione che rendono migliore ogni angolo del nostro paese”.
martedì 23 settembre
lunedì 22 settembre
domenica 21 settembre
venerdì 19 settembre
