 / Valle Cervo

Valle Cervo | 23 settembre 2025, 18:20

Miagliano, intervento di manutenzione al lavatoio

miagliano lavori

Miagliano, intervento di manutenzione al lavatoio (foto dalla pagina Facebook di Miagliano E-News)

Intervento di abbellimento al lavatoio di Miagliano. A darne notizia la stessa amministrazione comunale sui propri canali social: “In atto piccoli lavori di manutenzione che rendono migliore ogni angolo del nostro paese”.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore