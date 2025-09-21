Su Nuraghe Calcio Biella e Paris Saint Gennar vincono al Memorial Carmona-Frassanito

Nelle immagini, le formazioni insieme prima del fischio d’inizio: di Su Nuraghe Calcio Biella e Prafil; FC Zen e Paris Saint Gennar.

Il Memorial Carmona-Frassanito, torneo calcistico, che unisce competizione e ricordo, ha vissuto una serata intensa lunedì 15 settembre al Centro Sportivo Openkinetik di Vigliano Biellese.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è dedicata alla memoria di Paolo Carmona e Donato Frassanito, genitori di Gaspare e Luigi, oggi dirigenti rispettivamente di Su Nuraghe Calcio Biella e di FC Zen. Ad aprire la terza giornata, alle 20, è stato il derby tra Su Nuraghe Calcio Biella e Prafil. Una partita vibrante, giocata a ritmi sostenuti sin dai primi minuti, con entrambe le formazioni determinate a conquistare i tre punti.

I giovani atleti che fan capo al Circolo Culturale Sardo, capitanati da Luca Pizzo, hanno trovato nel bomber Francesco Marangon l’uomo decisivo: due gol che hanno indirizzato la sfida a favore dei padroni di casa. Per Prafil, ben organizzata e guidata in campo da Matteo Ciocchetti, non è bastata la rete di Gaetano Di Francesco, che aveva acceso le speranze di rimonta. L’incontro, equilibrato e combattuto fino al triplice fischio, è stato diretto con autorevolezza dall’arbitro Franco Polito. Alle 21, il campo ha visto opposti FC Zen, guidata da Luigi Frassanito con Saverio Galleran capitano, e Paris Saint Gennar, motivata da Emanuele Napoletano e diretta in panchina da Nicolò Scarpellino.

La formazione partenopea ha messo in mostra una netta superiorità offensiva imponendosi con un roboante 8-4. Protagonista assoluto Giacomo Ciarletti Defabianis, autore di ben cinque reti; a completare il tabellino per Paris Saint Gennar i gol di Emanuele Napoletano, Marco Napoletano e di Thomas Messina. FC Zen, penalizzata da una formazione a ranghi ridotti, ha comunque lottato con orgoglio andando in rete con Maurizio Giunta, Florin Gusu, Harris Esposito e Samuele Vitrano. Una partita spettacolare e ricca di emozioni, che ha tenuto vivo l’entusiasmo sugli spalti fino al fischio finale.

Il Memorial Carmona-Frassanito si conferma dunque non solo palcoscenico di sport spettacolare, ma anche appuntamento di grande valore umano e comunitario: una “palestra del corpo e dell’anima”, che, ricordando due figure care, al tempo stesso, rafforza i legami tra atleti, dirigenti e tifosi. Il calendario prevede ora i seguenti incontri: martedì 23 settembre alle ore 20, FC Zen affronterà Prafil; alle 21 si giocherà Pizza Flash – Paris Saint Gennar; venerdì 26 settembre, infine, doppio appuntamento: alle 20 Pizza Flash sfiderà FC Zen e a seguire, alle 21, Paris Saint Gennar incrocerà Su Nuraghe Calcio Biella.