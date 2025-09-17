TOR330-Tor des Géants®, Tallia davanti a Eulogio e Platini (foto di Lalla Lalla e Federica)

Nuovi aggiornamenti dal TOR330-Tor des Géants. I biellesi sono guidati da Chiara Tallia in 191° posizione, seguita da Riccardo Eulogio (198°), Martino Platini (234°), Giovanni Mozzone (403°), Enrico Correale (421°), Iacopo Falanga (678°), Edoardo Bernascone (762°), Paolo Borra (818°), Luca Travostino (825°). Nel TOR450, Alfio Rinaldo sale in 97° posizione. Rodolfo De Colle si piazza 106°.

Ieri sera, è partito anche il TOR130, che per ora vede in cima alla classifica l’italiano Davide Rivero, seguito dall’olandese Marijn Sinkeldam e Mirko Marchi. Per quanto riguarda i nostri concittadini, a guidare il gruppo è Matteo Dovana (14°), seguito da Matteo Miari (51°), Michele Primon (167°), Alberto Pitzianti (184°), Filippo Lometto (217°), Gregorio Bertoni (218°), Valentino Santi Amantini (229°), Maurizio Ferraris (249°) e Giuseppe Natale (262°).