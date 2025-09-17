Prosegue il TOR330-Tor des Géants: Tallia, Eulogio e Platini restano nei primi 250

Procede il TOR330-Tor des Géants, con Riccardo Eulogio che si posiziona 207°, seguito da Chiara Tallia (210°), Martino Platini (225°), Giovanni Mozzone (420°), Enrico Correale (449°), Iacopo Falanga (624°), Edoardo Bernascone (743°), Paolo Borra (815°) e Luca Travostino (813°).
Nel TOR 450, continua la scalata di Alfio Rinaldo che si piazza 89°, seguito da Rodolfo De Colle (104°). Conclude per primo il TOR130 l’italiano Davide Rivero. Ancora in gara il connazionale Mirko Marchi (2°), seguito dal francese Gabriel Dupont.
Per quanto riguarda i biellesi, Matteo Dovana guida il gruppo, piazzandosi 14°. Alle sue spalle Matteo Miari (53°), Gregorio Bertoni (168°), Alberto Pitzianti (185°), Michele Primon (186°), Maurizio Ferraris (217°), Giuseppe Natale (222°) e Filippo Lometto (239°). Valentino Santi Amanti non proseguirà la gara, essendosi ritirato.
Inoltre, alle 21, partirà il TOR100, che vedrà in gara tredici biellesi.