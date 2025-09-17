A Masserano inaugurata la casa museo dedicata alla memoria dell'artista Tiberiano Marilli FOTO

A Masserano è stata inaugurata la casa museo che omaggia il pittore tarantino Tiberiano Marilli nell'anniversario della sua morte. È l'iniziativa messa in campo dalla figlia Morena, a sua volta artista e custode della sua memoria, presente assieme ad un centinaio di cittadini al taglio del nastro, avvenuto lo scorso 14 settembre con l'amministrazione comunale.

L'edificio venne scelto come luogo del “buen retiro” dallo stesso Marilli, amico di Guttuso e autore di migliaia di opere in varie parti d'Italia e all’estero, scomparso il 14 settembre 2022. La casa museo segue uno stile mediterraneo, ispirato alle origini tarantine, con la presenza di alcuni dettagli e colori tipici delle case bianche pugliesi, con tanto di inserti scultorei o pittorici monocromatici dello stesso artista.

All'interno dell'immobile si possono ammirare le sue opere mai esposte, i coppi antichi dipinti a mano, oltre ad affreschi sui soffitti e sulle pareti, arredi intrinsechi di vernice, audio e pannelli biografici, critiche e riflessioni memorabili.

Questo non è l'unico omaggio al pittore italiano. Lo scorso anno, infatti, era stata posata un'installazione artistica, sempre nel borgo di Masserano: un cubo contenente foto storiche e documenti poetici che ne hanno ricordato la carriera e la figura indimenticabile.