A Masserano una casa museo dedicata alla memoria dell'artista Tiberiano Marilli

Una casa museo per omaggiare il pittore tarantino Tiberiano Marilli nell'anniversario della sua morte. È la lodevole iniziativa messa in campo dalla figlia Morena, a sua volta artista e custode della sua memoria. L'edificio sorgerà a Masserano, il paese divenuto il “buen retiro” dello stesso Marilli, amico di Guttuso e autore di migliaia di opere (quadri, affreschi, sculture) in varie parti d'Italia e all’estero (come Cina, Francia, Indonesia), scomparso il 14 settembre 2022.

“Il progetto vede la collaborazione dell'amministrazione comunale che ringrazio per la sensibilità dimostrata – afferma Marilli – La casa museo racconterà la storia e il talento inconfondibile di mio padre e contribuirà alla valorizzazione della frazione di Mombello oltre a portare un nuovo molo d'arte e cultura in tutto il paese. All'interno dell'immobile si potranno visionare le sue opere mai esposte, i coppi antichi dipinti a mano, il profumo e il design storico dell'architettura della struttura costruita da mio padre, assieme ad affreschi sui soffitti e sulle pareti, arredi intrinsechi di vernice, audio e pannelli biografici, critiche e riflessioni memorabili”.

La casa museo segue uno stile mediterraneo, ispirato alle origini tarantine, con la presenza di alcuni dettagli e colori tipici delle case bianche pugliesi, con tanto di inserti scultorei o pittorici monocromatici dello stesso Tiberiano Marilli. In questi giorni sono in corso i lavori di allestimento e l'inaugurazione è prevista per il prossimo 14 settembre.

Questo non è l'unico omaggio al pittore italiano. Lo scorso anno, infatti, era stata posata un'installazione artistica a Masserano: un cubo contenente foto storiche e documenti poetici che ne hanno ricordato la carriera e la figura di artista. Nel 2023, invece, era stato aperto uno studio a Riccione in sua memoria.