L'attesa è finita, è partito il TOR330 -Tor des Géants® 2025: in gara 13 biellesi FOTO e VIDEO

L'attesa è finita, è partito il TOR330 -Tor des Géants® 2025: in gara 13 biellesi (servizio di Lalla Lalla)

L'attesa è finita. Pe una settimana metteranno a dura prova le loro capacità lungo i sentieri e le mete più suggestive e impegnative della Valle d'Aosta.

Questa mattina, 14 settembre, ha avuto inizio l'edizione 2025 del TOR330 -Tor des Géants® che ha visto ai nastri di partenza di Courmayeur oltre 1100 runners, partiti in due differenti ondate, alla presenza di un folto e nutrito pubblico formato da supporters e appassionati.

Tra loro anche una nutrita delegazione di atleti biellesi, che vede in campo Martino Platini, Riccardo Eulogio, Edoardo Bernascone, Enrico Correale, Chiara Tallia, Giovanni Mozzone, Iacopo Falanga, Paolo Borra, Luca Travostino, Manuèl Rodriguez, Massimo Malgaroli, Gregorio Reda e Uwe Dietmar Eichert.