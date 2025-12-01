Trailrunning Valsessera celebra la chiusura della stagione sportiva

Si è svolta al Circolo La Lanterna di Pray Alto la cena sociale che ha segnato la chiusura della stagione per la società Trailrunning Valsessera. All’incontro hanno partecipato oltre trenta atleti che, nel corso del 2025, hanno preso parte a numerose competizioni sia a livello nazionale sia internazionale.

Nel suo intervento, il presidente Andrea Fiori ha ricordato come l’anno appena concluso sia stato particolarmente significativo per la società, grazie all’opportunità di organizzare – in occasione del TOZ, il Trail Oasi Zegna – il campionato italiano, che ha richiamato a Trivero un elevato numero di partecipanti, inclusi alcuni tra i migliori interpreti del trail running nazionale.

Oltre al TOZ, nel mese di settembre la società ha collaborato all’organizzazione del Super Veglio Trail, valido per il campionato provinciale, confermando il proprio ruolo attivo nella promozione degli eventi sportivi del territorio.

Dopo aver rivolto un ringraziamento al gruppo dirigente e a tutti gli atleti per l’impegno profuso durante la stagione, Fiori ha anticipato alcuni dei principali appuntamenti del 2026. In particolare, l’edizione del TOZ in programma il 21 giugno, che presenterà piccoli ma significativi cambiamenti per la gara lunga, con l’obiettivo di rendere la competizione ancora più avvincente. Confermata anche la presenza della società al Super Veglio Trail nel mese di settembre.

Un bilancio positivo e una programmazione già avviata per una nuova stagione che vedrà ancora una volta gli atleti della Trailrunning Valsessera protagonisti sui sentieri di montagna.