Parte oggi il Tor des Géants® 2025: sono 13 i biellesi in gara

Courmayeur si è rimessa l’abito delle grandi occasioni. Oggi, domenica 14 settembre, prende ufficialmente il via l’edizione 2025 del Tor des Géants®, l’endurance trail più duro al mondo. La gara, che unisce competizione, resistenza e natura, accompagnerà i corridori fino a sabato 20 settembre, per un viaggio di 330 chilometri lungo i sentieri valdostani, con un dislivello positivo di 24.000 metri da affrontare entro il tempo massimo di 150 ore.

I concorrenti partiranno in due gruppi (alle 10 e alle 12) e affronteranno l’intera regione correndo ai piedi dei giganti delle Alpi – Monte Bianco, Monte Rosa, Gran Paradiso e Cervino – attraversando il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Naturale Mont Avic. Una sfida individuale, senza tappe obbligatorie: ognuno dei partecipanti dovrà decidere autonomamente come e quando fermarsi per riposare e rifocillarsi.

Il TORX®, che raggruppa competizioni su diverse distanze, rappresenta un'importante vetrina turistica per la Valle d'Aosta: ogni anno i comuni attraversati accolgono e sostengono atleti e famiglie, con eventi collaterali e attività culturali che trasformano la corsa in una vera e propria festa di montagna.

Anche il Biellese sarà protagonista con un'ampia rappresentanza di atleti che hanno deciso di mettersi alla prova in questa sfida estrema:

Martino Platini - 142

Riccardo Eulogio - 274

Edoardo Bernascone - 415

Enrico Correale - 562

Chiara Tallia - 1035

Giovanni Mozzone - 1101

Iacopo Falanga - 1142

Paolo Borra - 1181

Luca Travostino - 1198

Manuèl Rodriguez - 1284

Massimo Malgaroli - 1314

Gregorio Reda - 1394

Uwe Dietmar Eichert - 1578

Tor450 – Tor des Glaciers

Ad aprire il programma delle grandi gare è stato il Tor450 – Tor des Glaciers, endurance trail ancora più lungo e impegnativo, partito ieri da Courmayeur. Anche qui il Biellese ha risposto presente, con quattro corridori che in questi giorni si stanno misurando con i 450 chilometri e i 32.000 metri di dislivello:

Riccardo Girardi - 4075

Alfio Rinaldo - 4091

Rodolfo De Colle - 4181

Alberto Parolin - 4198

Il programma dei prossimi giorni

Il Tor330 resterà l’evento clou fino al 20 settembre, ma la settimana vedrà anche lo svolgersi delle altre gare del circuito TORX®:

TOR130 – Tot Dret

Michele Primon - 2003

Gregorio Bertoni - 2009

Maurizio Ferraris - 2062

Matteo Miari - 2104

Matteo Dovana - 2259

Filippo Lometto - 2295

Valentino Santi Amantini - 2324

Giuseppe Natale - 2335

Alberto Pitzianti - 2461

TOR100 – Cervino Monte Bianco

Luca Ferro - 5018

Moreno Bianchetto - 5028

Giuseppe Pezzica - 5074

Dario Furlanetto - 5140

Edoardo Zanone - 5183

Roberto Torelli - 5198

Mattia Mura - 5208

Francesco Crestani - 5211

Davide Pella - 5264

Stefano Piovan - 5277

Gianluca Mello Grand - 5287

Andrea Savi - 5335

Beppe Bianco - 5432

TOR30 – Passage au Malatrà

Denis Pilotto - 3015

Federico Magagna - 3019

Fabio Ranaboldo - 3022

Mauro Corona - 3025

Mattia Demaria - 3030

Enrico Savio - 3038

Claudio Alberto - 3046

Federico Bollo - 3048

Sara Gaito - 3073

Alessandro Germanetti - 3078

Giuseppe Scagliotti - 3105

Fiorenzo Canova - 3122

Riccardo Fagnola - 3130

Cristiano Festa Rovera - 3133

Corrado Ogliaro - 3136

Davide Borello - 3139

Federico Coda - 3143

Piero Casula - 3145

Gabriele Selva - 3157

Manuela Gaslini - 3225

Fabrizio Doda - 3227

Andrea Zorzan - 3238

Davide Zennaro - 3261

Alessia Pagliara - 3273

Mouhcine Lahrich - 3285

Filippo Maria Bau - 3287

Fabio Caucino - 3292

Thi Mai Linh Huynh - 3294

Francesco Martinelli - 3329

Silvio Ogliaro - 3375

Paolo Perona - 3377

Elena Gallo - 3406

Alessandro Bigiordi - 3420

Luca Dalmasso - 3445

Massimo Barberis Negra - 3446

Mattia Chiló - 3476

Simona Caneparo - 3477

Rebecca Oliva - 3498

Fabio Giacchetto - 3091

Simone Garitta - 3103

Marzio Olivero - 3181

Daniele Bassoli - 3365

Veronica Carlevatti - 3439

Vittorio Mazzia - 3469

Nicolo Signorini - 3480

Massimiliano Ginepro - 3121

Daniela Pitaccolo - 3170

Federico Ferraro Fogno - 3242

Infine, domenica 21 settembre alle 11:00, al Parco Bollino di Courmayeur, si terrà la cerimonia di premiazione.