Parte oggi il Tor des Géants® 2025: sono 13 i biellesi in gara

Courmayeur si è rimessa l’abito delle grandi occasioni. Oggi, domenica 14 settembre, prende ufficialmente il via l’edizione 2025 del Tor des Géants®, l’endurance trail più duro al mondo. La gara, che unisce competizione, resistenza e natura, accompagnerà i corridori fino a sabato 20 settembre, per un viaggio di 330 chilometri lungo i sentieri valdostani, con un dislivello positivo di 24.000 metri da affrontare entro il tempo massimo di 150 ore.
I concorrenti partiranno in due gruppi (alle 10 e alle 12) e affronteranno l’intera regione correndo ai piedi dei giganti delle Alpi – Monte Bianco, Monte Rosa, Gran Paradiso e Cervino – attraversando il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Naturale Mont Avic. Una sfida individuale, senza tappe obbligatorie: ognuno dei partecipanti dovrà decidere autonomamente come e quando fermarsi per riposare e rifocillarsi.
Il TORX®, che raggruppa competizioni su diverse distanze, rappresenta un'importante vetrina turistica per la Valle d'Aosta: ogni anno i comuni attraversati accolgono e sostengono atleti e famiglie, con eventi collaterali e attività culturali che trasformano la corsa in una vera e propria festa di montagna.
Anche il Biellese sarà protagonista con un'ampia rappresentanza di atleti che hanno deciso di mettersi alla prova in questa sfida estrema:
Martino Platini - 142
Riccardo Eulogio - 274
Edoardo Bernascone - 415
Enrico Correale - 562
Chiara Tallia - 1035
Giovanni Mozzone - 1101
Iacopo Falanga - 1142
Paolo Borra - 1181
Luca Travostino - 1198
Manuèl Rodriguez - 1284
Massimo Malgaroli - 1314
Gregorio Reda - 1394
Uwe Dietmar Eichert - 1578
Tor450 – Tor des Glaciers
Ad aprire il programma delle grandi gare è stato il Tor450 – Tor des Glaciers, endurance trail ancora più lungo e impegnativo, partito ieri da Courmayeur. Anche qui il Biellese ha risposto presente, con quattro corridori che in questi giorni si stanno misurando con i 450 chilometri e i 32.000 metri di dislivello:
Riccardo Girardi - 4075
Alfio Rinaldo - 4091
Rodolfo De Colle - 4181
Alberto Parolin - 4198
Il programma dei prossimi giorni
Il Tor330 resterà l’evento clou fino al 20 settembre, ma la settimana vedrà anche lo svolgersi delle altre gare del circuito TORX®:
TOR130 – Tot Dret
Michele Primon - 2003
Gregorio Bertoni - 2009
Maurizio Ferraris - 2062
Matteo Miari - 2104
Matteo Dovana - 2259
Filippo Lometto - 2295
Valentino Santi Amantini - 2324
Giuseppe Natale - 2335
Alberto Pitzianti - 2461
TOR100 – Cervino Monte Bianco
Luca Ferro - 5018
Moreno Bianchetto - 5028
Giuseppe Pezzica - 5074
Dario Furlanetto - 5140
Edoardo Zanone - 5183
Roberto Torelli - 5198
Mattia Mura - 5208
Francesco Crestani - 5211
Davide Pella - 5264
Stefano Piovan - 5277
Gianluca Mello Grand - 5287
Andrea Savi - 5335
Beppe Bianco - 5432
TOR30 – Passage au Malatrà
Denis Pilotto - 3015
Federico Magagna - 3019
Fabio Ranaboldo - 3022
Mauro Corona - 3025
Mattia Demaria - 3030
Enrico Savio - 3038
Claudio Alberto - 3046
Federico Bollo - 3048
Sara Gaito - 3073
Alessandro Germanetti - 3078
Giuseppe Scagliotti - 3105
Fiorenzo Canova - 3122
Riccardo Fagnola - 3130
Cristiano Festa Rovera - 3133
Corrado Ogliaro - 3136
Davide Borello - 3139
Federico Coda - 3143
Piero Casula - 3145
Gabriele Selva - 3157
Manuela Gaslini - 3225
Fabrizio Doda - 3227
Andrea Zorzan - 3238
Davide Zennaro - 3261
Alessia Pagliara - 3273
Mouhcine Lahrich - 3285
Filippo Maria Bau - 3287
Fabio Caucino - 3292
Thi Mai Linh Huynh - 3294
Francesco Martinelli - 3329
Silvio Ogliaro - 3375
Paolo Perona - 3377
Elena Gallo - 3406
Alessandro Bigiordi - 3420
Luca Dalmasso - 3445
Massimo Barberis Negra - 3446
Mattia Chiló - 3476
Simona Caneparo - 3477
Rebecca Oliva - 3498
Fabio Giacchetto - 3091
Simone Garitta - 3103
Marzio Olivero - 3181
Daniele Bassoli - 3365
Veronica Carlevatti - 3439
Vittorio Mazzia - 3469
Nicolo Signorini - 3480
Massimiliano Ginepro - 3121
Daniela Pitaccolo - 3170
Federico Ferraro Fogno - 3242
Infine, domenica 21 settembre alle 11:00, al Parco Bollino di Courmayeur, si terrà la cerimonia di premiazione.