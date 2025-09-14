 / Pallavolo

Gruppo Sportivo Tollegno, confermato lo staff del Minivolley

In vista della nuova stagione, è stato confermato in blocco lo staff che segue gli atleti del Minivolley del Gruppo Sportivo Tollegno. “A coordinamento, ci sarà ancora con noi Romeo Rosso, allenatore colonna portante del GST – spiegano dalla società - A dare il loro prezioso contributo e affiancarlo, ci saranno Martina Vallera e Tommaso Negro”.

