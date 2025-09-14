Belle prove per Rally & Co, è 2° nella coppa scuderie FOTO

Marco Bertinotti ed Andrea Rondi sbancano il Rally Storico "La grande corsa" a Castelnuovo Don Bosco con un dominio mai messo in discussione fin dalla prima prova speciale.

L'equipaggio della Rally & Co vince 5 prove su 7 amministrando il vantaggio dopo le prime 4 in sequenza. "Una gara molto bella e non facile -dicono i biellesi- nella quale abbiamo vinto rimanendo sempre concentrati dall'inizio alla fine...qui era facile sbagliare e noi non volevamo incorrere in errori ...auto perfetta , ringraziamo tutti per il supporto specie i nostri tifosi".

Seconda posizione assoluta per "il Valli" e Stefano Cirillo con la Bmw m3 che hanno avuto il merito di non mollare mai vincendo anche il 4° tratto cronometrato rimanendo in scia di Bertinotti tutta la gara. Sedicesimi assoluti e vittoria in classe 2000 nel terzo raggruppamento per Pierluigi Porta e Maurizio Barone con una gara regolare sulla loro Ford Escort Rs; 24 ° assoluti (che al netto di una penalità di 10 secondi poteva essere una 21° piazza) sulla pedana di arrivo Michele Griffa e Paolo Ciscato che sulla piccola Peugeot 205 Rallye si tolgono la soddisfazione e siglano un 15° assoluto nell'ultima prova.

Ritiro a causa di un problema alla sospensione anteriore della loro Fiat x1/9 nella quinta prova per Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza. Con i risultati dei suoi piloti la Rally & co agguanta la 2° posizione nella coppa scuderie dietro al Team Bassano.