Calcio | 14 settembre 2025, 19:30

Calcio, riscatto per la Biellese con la doppietta di Naamad: in Eccellenza colpaccio per il Cossato

Tante vittorie per le formazioni nostrane in Promozione e Prima Categoria.

Calcio, riscatto per la Biellese con la doppietta di Naamad (Credit: Alberto Tesoro / Biellese 1902)

Pronto riscatto per la Biellese che, davanti al pubblico del Pozzo Lamarmora, ottiene il suo primo successo stagionale in Serie D. Già alle spalle la rimonta beffarda di una settimana fa nella gara d'esordio con la Lavagnese.

A segno, ancora una volta, Naamad, autore di una doppietta, che pone fine alle velleità offensive della Valenzana Mado. Una vittoria importante, che proietta i lanieri di mister Luca Prina al 7° posto in classifica, a tre punti dalla coppia di testa formata da Saluzzo e Vado.

In Eccellenza, colpaccio esterno del Città di Cossato che supera 2 a 1 il Volpiano Pianese mentre non decolla ancora la Fulgor Chiavazzese, messa al tappeto dalla Pro Eureka. Gioisce anche il Ceversama Biella in Promozione: nel proprio fortino, la compagine nostrana ha la meglio sull'Ornavassese con il punteggio finale di 3 a 0.

Infine, in Prima Categoria, successi per Gaglianico (2-1 al Livorno Ferraris Bianzè), Valle Cervo Andorno (3-2 al Bollengo) e Torri Biellesi (3-2 al Valchiusella). Ko, invece, per Ponderano e Valle Elvo.

