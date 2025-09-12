Gli Assessori Cristiano Franceschini e Amedeo Paraggio e il Presidente del Consiglio Comunale Luca Zani a RISO' FOTO

Oggi abbiamo avuto il piacere e l’onore di partecipare al RISO’ – Festival Internazionale del Riso, un evento di grande rilievo che si è svolto nel cuore della pianura vercellese, territorio simbolo della tradizione risicola italiana.



Il festival celebra il riso come elemento identitario e culturale, capace di raccontare la storia di una terra, di un popolo e di una comunità che ha saputo evolversi nel tempo. Un’occasione per valorizzare il passato e guardare con fiducia al futuro, attraverso momenti di confronto, innovazione e condivisione.



Cristiano Franceschini, Amedeo Paraggio e Luca Zani: abbiamo vissuto con entusiasmo questa giornata, arricchita dalla presenza di importanti rappresentanti istituzionali. È stato per noi un vero piacere incontrare l’amico Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, con cui abbiamo condiviso riflessioni sul valore strategico delle filiere agroalimentari italiane.



Abbiamo inoltre avuto l’onore di condividere questo appuntamento con il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On. Andrea Delmastro, la Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, il Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino e il Consigliere Regionale Davide Zappalà. La loro partecipazione ha rafforzato il significato istituzionale dell’evento, sottolineando l’importanza di fare sistema per promuovere e tutelare le eccellenze del nostro territorio.



RISO’ si è confermato un appuntamento capace di unire tradizione e innovazione, promuovendo il riso come simbolo di eccellenza, identità e futuro.