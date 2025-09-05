Arro, 16° Giro delle Risaie: trionfa in casa Alessandro Simoncelli FOTO

Arro ha vissuto una serata di sport e comunità con il 16° Giro delle Risaie, la corsa podistica non competitiva che giovedì 4 settembre ha richiamato circa 80 partecipanti tra atleti, appassionati e semplici amanti della corsa. Con partenza alle ore 19.00, la manifestazione si è confermata un appuntamento tradizionale e molto atteso nel calendario locale, capace di unire agonismo, socialità e la bellezza del territorio.

A illuminare l’edizione 2025 è stato il successo di Alessandro Simoncelli, atleta di casa, che si è imposto tra gli uomini regalando alla comunità di Arro una vittoria dal forte valore simbolico. Per i concittadini, vedere Simoncelli tagliare per primo il traguardo è stato motivo di grande orgoglio e un’emozione condivisa che ha reso speciale l’intera serata.

Sul fronte femminile, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Elisa Travaglini, protagonista di una prestazione brillante che le ha permesso di primeggiare con sicurezza.