EVENTI | 05 settembre 2025, 07:20

Biella Bridge Festival: al via la 14ª edizione, ora Trofeo Nazionale

Due giornate di gioco, sport e convivialità

Domani, sabato 6 e domenica 7 settembre si terrà a Sandigliano, presso la Cascina Hera Wellness Relais, la 14ª edizione del Biella Bridge Festival, che da quest’anno assume la prestigiosa veste di Trofeo Nazionale. 

L’evento, organizzato dal Circolo Biellese Bridge, sarà dedicato alla memoria di Piero Zanoni, già presidente del Circolo di Vercelli e in seguito socio del circolo biellese, figura molto amata nel mondo del bridge piemontese. 

Il programma prevede: 

• Sabato 6 settembre: Torneo a Squadre Libere 

• Domenica 7 settembre: Torneo a Coppie Open 

Due giornate di gioco, sport e convivialità che confermano Biella come punto di riferimento per il bridge nazionale.

c.s.Circolo Biellese Bridge, s.zo.

