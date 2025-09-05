Biella, in dirittura di arrivo i lavori di ripristino in via Cernaia FOTO

Per consentire la conclusione dell’intervento di ripristino della pavimentazione in cubetti lungo via Cernaia, il Comune di Biella ha disposto una proroga alla ditta che si occupa dei lavori, che prevede la chiusura al traffico del tratto compreso tra il civico 40 (escluso l’accesso alla ditta Cerruti) e l’incrocio con via Carso, in direzione verso via Milano. In particolare, lungo il tratto interessato, resta in vigore il divieto di transito fino alle ore 18 di martedì 9 settembre. Entro quella data, l’impresa dovrà completare i lavori e garantire il ripristino della normale viabilità a doppio senso di marcia, oltre alla completa rimozione del cantiere.

Durante il periodo dei lavori saranno in vigore ulteriori misure: limite di velocità fissato a 30 km/h, restringimento della carreggiata e, se necessario, senso unico alternato regolato da movieri. Prevista anche la sospensione temporanea della circolazione pedonale nel tratto interessato, con obbligo per i pedoni di utilizzare i marciapiedi adiacenti al cantiere.

I lavori erano iniziati il 25 agosto e nell'ordinanza di chiusura della via il Comune aveva previsto la sospensione della circolazione veicolare fino alle ore 18.00 di venerdì 5 settembre 2025, "con possibilità di proroga tecnica sino al termine massimo del 9 settembre 2025, data entro la quale dovrà essere garantito il ripristino della normale viabilità".