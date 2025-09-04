Pallavolo, al via la nuova stagione della Occhieppese

La pallavolo è tornata a Occhieppo e la passione e l'impegno si respirano già nell'aria! L'ASD Occhieppese Pallavolo ha dato il via alla nuova stagione sportiva, inaugurando la preparazione atletica per tutte le sue squadre.

Le atlete più giovani dei gruppi Under 12, Under 13 e Under 14 si sono ritrovate lunedì 1° settembre nella storica palestra di via Frassati 1. Sotto la guida esperta di Simone Nicolò, Marta Casazza, Mavi Boccadelli e del direttore tecnico Carlos Di Lonardo, le giovani promesse hanno ripreso a lavorare sodo, tra allenamenti specifici e il piacere di stare di nuovo insieme.

Non sono state da meno le formazioni più "esperte". I gruppi Under 16, Under 18 e la Prima Divisione hanno inaugurato la stagione con un approccio diverso ma altrettanto efficace. Per loro, la preparazione atletica è iniziata con una sessione in acqua, presso la piscina Pralino di Sandigliano.

Sotto l'attenta supervisione del Direttore Tecnico Carlos Di Lonardo e di Filippo Scarpulla, le ragazze hanno affrontato un allenamento mirato a migliorare la resistenza e la forza fisica, in vista delle sfide che le attendono in campo. L'entusiasmo è palpabile e le squadre sono pronte a dare il massimo.

La stagione sportiva è ufficialmente iniziata, e l'ASD Occhieppese Pallavolo si prepara a vivere un altro anno di successi, crescita e, soprattutto, tanta passione per il volley.