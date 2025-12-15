Protezione Civile, Fondazione CRT: 1,5 milioni di euro per 79 cantieri nei piccoli comuni

Grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro della Fondazione CRT, prenderanno il via 79 nuovi cantieri dedicati alla salvaguardia del territorio nei Comuni sotto i 3.000 abitanti di Piemonte e Valle d’Aosta. Sono online gli esiti del bando 2025 “Protezione Civile Piccoli Comuni – Cantieri per l’Ambiente e il Territorio”, pensato per rafforzare la resilienza delle aree più vulnerabili.

Gli interventi finanziati includono opere di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali, dalla gestione delle alluvioni al contenimento delle frane, oltre a lavori di regimazione e ripristino degli alvei dei torrenti, consolidamento dei versanti e iniziative di prevenzione degli incendi. Il bando sostiene anche progetti per la tutela e la gestione delle risorse idriche, come sistemi di raccolta e accumulo dell’acqua utili ad affrontare periodi di siccità prolungata.

“Questi cantieri – sottolinea Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT – confermano il nostro impegno nel contribuire alla costruzione di una rete di protezione capace di affrontare le sfide, sempre più urgenti, poste dal cambiamento climatico. La sicurezza del territorio è una priorità strategica che parte dalle realtà più piccole e richiede la collaborazione di istituzioni pubbliche e private. La crescente frequenza di eventi climatici estremi ha reso ancora più evidente la necessità di passare da una logica emergenziale a una vera cultura della prevenzione”.

La maggior parte dei Comuni finanziati si trova in aree a elevato rischio idrogeologico, confermando la pertinenza del bando nel sostenere le comunità più esposte. Un quadro che trova riscontro nei dati ISPRA: le aree alpine e prealpine delle province di Torino, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola e Biella registrano i livelli più alti di pericolosità da frana, soprattutto nelle zone montane e collinari, mentre il rischio idraulico risulta più marcato lungo i principali assi fluviali – Po, Tanaro, Dora Baltea, Sesia – e nelle aree di fondovalle e pianura, in particolare nelle province di Alessandria, Vercelli e Novara. Con l’edizione 2025, il progetto Protezione Civile Piccoli Comuni raggiunge un traguardo importante: 1.651 interventi realizzati dal 2004, per un investimento complessivo di quasi 19 milioni di euro.