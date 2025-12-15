A Graglia la festa degli Alpini

A Graglia si è svolta la festa del gruppo degli Alpini. La cerimonia si è tenuta ieri mattina, 14 dicembre, al Santuario. Presenti autorità e istituzioni cittadine e regionali, tra cui la consigliera Elena Rocchi.
In Breve
domenica 14 dicembre
venerdì 12 dicembre
giovedì 11 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Fratelli d'Italia, presente ad Atreju anche una giovane delegazione biellese
Ludovico Pluda e Annarita Paraggio, giovani militanti di Gioventù Nazionale – Biella, hanno preso...