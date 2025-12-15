 / Valle Elvo

Valle Elvo | 15 dicembre 2025, 07:20

A Graglia la festa degli Alpini

graglia alpini

A Graglia la festa degli Alpini

A Graglia si è svolta la festa del gruppo degli Alpini. La cerimonia si è tenuta ieri mattina, 14 dicembre, al Santuario. Presenti autorità e istituzioni cittadine e regionali, tra cui la consigliera Elena Rocchi.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore