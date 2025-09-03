A Viverone è un successo la rinascita della piscicoltura del Lago (foto dalla pagina Facebook di Comune di Viverone)

“Domenica 31 agosto abbiamo dimostrato quanto abbiamo saputo unirci per un obiettivo comune: la rinascita della piscicoltura del Lago di Viverone”. Queste le parole dell'amministrazione comunale di Viverone, condivise sui propri canali social.

E aggiunge: “Il successo dell’iniziativa non è solo nel numero di porzioni di panissa ed arrosticini distribuite ma nella spinta collettiva a continuare il percorso intrapreso: riportare nuova vita al lago e valorizzare una realtà preziosa per il nostro territorio”.