FL-Muay Thai, 3 giorni di allenamento al Pozzo di Biella per i ragazzi di Fabio Lavecchia

Due giorni di allenamento allo stadio Lamarmora-Pozzo di Biella per il team della FL-Muay Thai di Fabio Lavecchia. In attesa di riprendere l’attività sportiva e agonistica autunnale, un centinaio di atleti si sono allenati nell’impianto comunale cittadino, tra sessioni di atletica, di funzionale e di sport da combattimento.

“Un grazie al comune di Biella per la disponibilità e la professionalità - spiega Lavecchia - Buona parte del gruppo non si è mai fermato in questi mesi estivi, differenziando solo il lavoro e i carichi. E’ stato bello lavorare in una cornice magnifica come lo stadio cittadino. Ora siamo pronti per ricominciare, con tante nuove e importanti novità per il nostro team”.