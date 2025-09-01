Weekend a 2 facce per Rally & Co in Piemonte e Veneto (foto di Ciro Simoni)

Ottima prestazione per “il Valli “ Paolo Vallivero e Stefano Cirillo che a bordo della Bmw m3 curata dal Team Chiavenuto di Mongrando centrano una bella 2° posizione assoluta al 19° Rally Due Valli Historic davanti a molti piloti locali come sempre agguerriti; ritiro sulla ps 2 per un banale guasto elettrico per Alessandro Bottazzi ed Anisia Bruzzo sulla Opel Corsa Gsi.

Nel 40° Rally Città di Torino bella 24° posizione assoluta nonche’ 5° di classe rally 4 per il navigatore Giuliano Santi in questa occasione a fianco del cossatese Paolo Drago sulla Peugeot 208 mentre Maurizio Gabella e Cristina Roccati si sono ritirati causa di un’uscita di strada che non ha consentito loro di proseguire fino al traguardo.