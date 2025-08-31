Festa delle Genti in alta Valle Cervo, la tradizione è protagonista al Lago della Vecchia FOTO e VIDEO

Festa delle Genti in alta Valle Cervo, la tradizione è protagonista al Lago della Vecchia (servizio di Mauro Benedetti e Davide Finatti)

Sindaci, escursionisti, cittadini, appassionati di montagna e rappresentanti di associazioni. Tutti riuniti in gran numero al Lago della Vecchia per la tradizionale Festa delle Genti, in programma nella mattinata di oggi, 31 agosto, nell'alta valle del Cervo.

Presenti le comunità biellesi e quella di Lys, riunite in un bel momento che ha intrecciato spiritualità, tradizione e amicizia. Come da programma, alle 11 ha avuto luogo la Santa Messa, seguita da un aperitivo nel vicino rifugio. Di seguito le interviste realizzate per l'occasione.