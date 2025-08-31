Un biellese alla Maratona di Sydney

Andrea Franciosi (LaVetta Running) ha guadagnato la Settima Stella delle maratone Majors concludendo nella nottata italiana, la maratona di Sydney. Da quest'anno la maratona di Australiana è entrata nel super club delle maratone major (ovvero le più importanti e prestigiose al mondo) ed è andata ad affiancarsi alle storiche New York, Berlino, Boston, Chicago e Londra. Per chi completa tutto il circuito è prevista la consegna della medaglia celebrativa che le raggruppa tutte.

L'atleta aveva già completato il circuito negli anni scorsi, quindi ha avuto la possibilità di essere tra i primi a conquistare il settimo sigillo, in questa "prima" di Sidney come major. Queste le sue parole nel post gara: "Sono molto felice per questo traguardo, su un percorso impegnativo e non semplice per via dei continui saliscendi. Aver completato anche questa settima e nuova prova delle major è motivo di grande soddisfazione. Non posso non ringraziare per il supporto tecnico e atletico coach Paolo Vialardi e Pierpaolo Ferrari”.

Per la cronaca nella gara dominata dai fortissimi atleti africani di Kenya ed Etiopia, c'è da registrare l'ennesima impresa del Dio di maratona Eliud Kipchoge, ormai ultra quarantenne, che ha lottato per la vittoria andando poi a chiudere in 2h08, nona piazza complessiva. Mentre al femminile vittoria di Sifane Hassan, in 2h18.