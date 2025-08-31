Sandigliano, il 3 settembre la 21ª Camminata in ricordo di Renato Zanetto

Mercoledì 3 settembre 2025 Sandigliano ospiterà la 21ª Camminata di Sandigliano – Trofeo Renato Zanetto, una manifestazione non competitiva di corsa, di circa 6 km, accompagnata da una camminata ludico motoria di 3 km e da un minipercorso dedicato ai bambini fino ai 12 anni.
L’evento è organizzato dal gruppo ANA di Sandigliano, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sandigliano, la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974 – VC008 e il supporto della Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini.
Il programma
Ore 18.00 – Ritrovo e apertura iscrizioni presso la piscina di Sandigliano (zona Pralino).
Ore 18.45 – Partenza passeggiata bambini.
Ore 19.00 – Partenza camminatori.
Ore 19.15 – Partenza corsa non competitiva.
Ore 19.45 – “Pasta Party” per i partecipanti.
Il premio di partecipazione è garantito alle prime 250 adesioni, mentre a seguire verranno premiate le società e i gruppi più numerosi.
L’organizzazione ricorda che la manifestazione è coperta da assicurazione Multirischi Generali Italia SPA, con coperture differenziate in base all’affiliazione FIDAL, EPS o tesserati Runcard.
Per informazioni: Angiolina 338.3305239, Lanza 340.7135357
Gli organizzatori concludono con un invito: “Vi aspettiamo numerosi!!!”