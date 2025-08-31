A Candelo oltre 200 persone la camminata a favore de La Casa per l’Autismo FOTO e VIDEO

Oltre 200 persone hanno raggiunto il borgo di Candelo per prendere parte alla camminata ludico motoria da 6,5 chilometri a favore de La Casa per l’Autismo.

La manifestazione sportiva ha avuto luogo nella mattinata di oggi, 31 agosto, grazie al sostegno di ANGSA Biella e Domus Laetitiae. Un'iniziativa benefica che ha visto in campo non solo numerose società podistiche ma anche giovani e famiglie.

Alla fine, Policarpo Crisci è giunto primo al traguardo, seguito a ruota da Marco Deusebio e Andrea Vironda. Tra le donne, invece, ha spiccato Nadia Ejjafini su Lucrezia Mancino e Daiana Florio.