CRONACA | 31 agosto 2025, 19:30

Perde l'orientamento nei boschi del Bocchetto Sessera, soccorso dai Vigili del Fuoco

Al telefono la sala operativa del comando provinciale ha guidato l'uomo fino al parcheggio dove era parcheggiata la sua auto.

Perde l'orientamento nei boschi del Bocchetto Sessera, soccorso dai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Ha mantenuto la calma e, grazie all'ausilio dei Vigili del Fuoco, è riuscito a ritrovare la via del ritorno nei boschi del Bocchetto Sessera. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 31 agosto. 

Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di 71 anni si è messo in contatto telefonico con la sala operativa del comando provinciale di via Santa Barbara, a Biella, poiché aveva perso l'orientamento tra la boscaglia. Stando al cellulare, ha saputo fornire la propria posizione agli operatori che l'hanno guidato a voce fino al parcheggio dove era presente la sua auto. 

Nel frattempo, una squadra dei Vigili del Fuoco si è portata sul posto per le operazioni di assistenza e accertamento sulle sue condizioni di salute. Alla fine, non c'è stata la necessità di cure mediche. 

