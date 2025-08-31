Perde l'orientamento nei boschi del Bocchetto Sessera, soccorso dai Vigili del Fuoco

Ha mantenuto la calma e, grazie all'ausilio dei Vigili del Fuoco, è riuscito a ritrovare la via del ritorno nei boschi del Bocchetto Sessera. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi, 31 agosto.

Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di 71 anni si è messo in contatto telefonico con la sala operativa del comando provinciale di via Santa Barbara, a Biella, poiché aveva perso l'orientamento tra la boscaglia. Stando al cellulare, ha saputo fornire la propria posizione agli operatori che l'hanno guidato a voce fino al parcheggio dove era presente la sua auto.

Nel frattempo, una squadra dei Vigili del Fuoco si è portata sul posto per le operazioni di assistenza e accertamento sulle sue condizioni di salute. Alla fine, non c'è stata la necessità di cure mediche.