Lutto nel mondo dello spettacolo: è mancato a Roma l'attore torinese Roberto Posse

È morto nella notte tra il 27 e il 28 agosto, a mezzanotte precisa, Roberto Posse, attore torinese tra i volti più intensi e versatili del teatro e del cinema italiano. Un improvviso malore – un’emorragia cerebrale – lo ha portato via a 77 anni.

Nato a Torino e laureato in Architettura, Posse aveva completato la formazione presso l’Accademia del Teatro Stabile. Attore completo e versatile, Posse ha attraversato con intensità e rigore i mondi del teatro, del cinema e della televisione, collaborando con alcuni tra i più importanti registi italiani e internazionali.

In oltre quarant’anni di carriera a teatro ha vestito ruoli memorabili, da Il lupo della steppa a Venice California, fino a Blasted, Chi ha paura di Virginia Woolf? e La strana coppia. In televisione ha partecipato a serie di successo come Il bello delle donne, Incantesimo, Regina, Mamma per caso, Un bambino di nome Gesù, diretto tra gli altri da Maurizio Ponzi, Carlo Lizzani, Nanni Loy, Giorgio Capitani. Al cinema ha lavorato con John Frankenheimer (L’anno del terrore), Luigi Faccini (Donna d’ombra), Vincenzo Salemme (Ho visto le stelle), Giorgio Panariello (Al momento giusto), Ugo Chiti (Albergo Roma).

I funerali si terranno martedì 2 settembre, alle ore 15, nella Chiesa di Santa Lucia in Circonvallazione Clodia a Roma.