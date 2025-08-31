Lite violenta a Biella, un giovane colpito al volto da un pugno

Intervento dei Carabinieri a Biella per una lite degenerata in un'aggressione. È successo nella serata di ieri, 30 agosto.

Stando alle prime ricostruzioni, un giovane sarebbe stato colpito al volto da un pugno sferrato da un coetaneo. Nell'alterco avrebbe riportato una ferita al naso. All'arrivo dei Carabinieri, il presunto assalitore si era già allontanato.

La vittima, un ragazzo di circa 19 anni, è stata informata delle rispettive facoltà di legge dopo l'assistenza di rito. Il litigio avrebbe avuto origine per futili motivi.