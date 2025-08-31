Biella, due giovani fanno a pugni nel cuore della notte

Ancora interventi delle forze dell'ordine nella notte appena trascorsa. Stando alle prime ricostruzioni, due giovani sarebbero rimasti coinvolti in una furente lite per futili motivi, presto degenerata a suon di calci e pugni.
È successo intorno alle 2.30 di oggi, 31 agosto, a due passi dal centro di Biella. A calmare gli animi gli agenti di Polizia che, una volta sedato l'alterco, hanno informato i due delle rispettive facoltà di legge, oltre ad effettuare gli accertamenti di rito.
Purtroppo non è stato l'unico episodio isolato: sempre questa notte, un altro ragazzo è rimasto vittima di un'aggressione ad opera di un coetaneo. In questo caso, hanno proceduto i militari dell'Arma.