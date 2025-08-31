 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 31 agosto 2025, 13:00

Partecipazione a Ronco Biellese per l'anniversario della rappresaglia nazifascista FOTO e VIDEO

Il corteo ha sostato in diversi luoghi della memoria deponendo corone d'alloro ai monumenti del paese.

ronco commemorazione

Partecipazione a Ronco Biellese per l'anniversario della rappresaglia nazifascista (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

La comunità di Ronco Biellese non dimentica. Partecipazione nella mattinata di oggi, 31 agosto, nella commemorazione dell'81° anniversario della rappresaglia nazifascista, avvenuta in paese il 27 agosto 1944. In tale giorno, fu ucciso un civile innocente e furono date alle fiamme 18 case.

Presenti molti sindaci biellesi, autorità, associazioni e istituzioni, tara cui l'ANPI Biella con il presidente Gianni Chiorino. Il corteo ha sostato in diversi luoghi della memoria deponendo corone d'alloro alle lapidi e ai monumenti del paese.

In seguito, è stato presentato il libro/dossier Foto-frammenti ronchesi di Luciano Guala. La giornata si è poi conclusa con un rinfresco finale.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore