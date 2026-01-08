ASL Biella, una mostra per celebrare i cento anni di formazione infermieristica

La fine dell’anno ha avuto come protagonista a Biella la celebrazione del Centenario della formazione infermieristica regolamentata in Italia (avviata nel 1925), un anniversario di particolare importanza per il territorio biellese.

A Biella è stata dal 1941 ha preso avvio l’istituzione della prima Scuola Convitto Professionale per Infermiere del Piemonte, che per decenni è stata un punto di riferimento regionale per la sua formazione rigorosa e che oggi prosegue la sua attività nell’ambito del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università del Piemonte Orientale con sede a Biella. La creazione della Scuola Convitto Professionale è stata resa possibile grazie ad una donazione di 200mila lire, equivalente a circa 150.000 euro di oggi, da parte di Laura Petiva d’Ovidio, a cui la Scuola è stata dedicata, ed è stata la prima scuola per infermiere della Regione Piemonte.

Per risalire alla donazione sono state cercate informazioni sui giornali dell’epoca, tra questi una delle testate dell’epoca nel maggio del 1941 scriveva: “Con Decreto Ministeriale del 20 agosto 1939 l’Ospedale di Biella è stato autorizzato ad istituire la Scuola-Convitto (che è unica nella regione) ed oggi grazie alla generosa donazione della Signora Laura Petiva d’Ovidio l’Ospedale è messo in grado di aprire tale Scuola Convitto negli ampi e lindi locali rimessi a nuovo nel vecchio fabbricato, integrando così col nuovo riparto le funzioni del suo servizio interno”.

Celebrare il centenario a Biella significa: riconoscere questa lunga e importante storia e che la storia degli infermieri si intreccia con la storia del Paese; impegnarsi per il futuro, continuando a investire sulla formazione, la qualità e il valore sociale della professione; ribadire che gli infermieri sono una risorsa strategica per la salute della comunità e il sistema sanitario. In occasione del centenario sono stati valorizzati documenti e materiale fotografico presenti nell’archivio storico che scandiscono le tappe significative della storia della Scuola Convitto "Laura Petiva D’Ovidio" e che sono racchiuse in una mostra fotografica visitabile nei mesi di gennaio e febbraio 2026 presso l’Ospedale di Biella.

Successivamente la mostra sarà esposta presso la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella in via Ivrea 22. L’obiettivo creare un ponte tra le radici storiche e la formazione universitaria odierna, rafforzando la memoria collettiva. L’iniziativa nasce come occasione di incontro e dialogo e rimane aperta alla possibilità di essere ospitata anche in altri contesti che manifesteranno disponibilità e interesse.