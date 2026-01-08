Nelle scorse settimane la sezione di Biella dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti ha presentato un incontro sul tema "La stella di Betlemme, la luce che ha guidato i Magi" a cura di Federico Gabbi. L'incontro ha suscitato l'interesse dei presenti. “Da un'accurata analisi negli anni 6 e 7 a.C. si è verificata una congiunzione astrale che ha determinato una particolare luce nel cielo che può essere stata da guida ai Magi – spiegano gli organizzatori - La serata ha visto un numeroso pubblico animato anche dalla curiosità non solo dalla fede”.
In Breve
giovedì 08 gennaio
mercoledì 07 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
La stella di Betlemme, la luce che ha guidato i Magi: a Biella curiosità e interesse tra il pubblico
Nelle scorse settimane la sezione di Biella dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti ha...