La stella di Betlemme, la luce che ha guidato i Magi: a Biella curiosità e interesse tra il pubblico

Nelle scorse settimane la sezione di Biella dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti ha presentato un incontro sul tema "La stella di Betlemme, la luce che ha guidato i Magi" a cura di Federico Gabbi. L'incontro ha suscitato l'interesse dei presenti. “Da un'accurata analisi negli anni 6 e 7 a.C. si è verificata una congiunzione astrale che ha determinato una particolare luce nel cielo che può essere stata da guida ai Magi – spiegano gli organizzatori - La serata ha visto un numeroso pubblico animato anche dalla curiosità non solo dalla fede”.