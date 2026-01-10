Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Gennaio 2026, «C» come «CAMP, CAMPÀ»

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella – camp, campà sono parole che accompagnano il primo mese del niuovo anno 2026 come in “Michel dij Bonavé”, Michele Bonavero e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

camp s.m. ▪ [agr.] campo || se mi i podèissa arbufé e scracé ‘d feu, mòrde, grifé, brajé, massé, fé ‘l luv a tre teste, fé la fòla, fogné tra le pere, arversé lë sterni parèj d’un camp ëd patate, për soné ‘l còrn bufé ant ij condut ëd le canale, am vardrìo come na sòrt ëd rassa dròla [Tavo] = se io potessi ringhiare e sputare fuoco, mordere, graffiare, far male, uccidere, fare il lupo dalle tre teste, fare la matta, frugare tra le pietre (con il grugno), rivoltare il selciato come un campo di patate, per suonare il corno soffiare nei tubi delle grondaie, mi guarderebbero come una sorta di razza stramba || d’antorn a-i ero le boschin-e pì s-ciasse ch’a fodravo la montagna con un mantel verd ëd feuje, mach ës-ciancà da le ròche aùsse, dai linseuj scajos e baross dij ciapé e dai fassolèt colorà dij camp coltivà a trasse [Michel] = attorno c’erano le boscaglie più fitte che foderavano la montagna con un mantello verde di foglie, solo strappato dalle rocce aguzze, dalle lenzuola scagliose e rossastre delle pietraie e dai fazzoletti colorati dei campi coltivati a terrazze

campà p.p. ▪ buttato, gettato || campà codì as sa gnin co’ij ni dle gij ant la strèja a va coatandse ‘d pòer ‘me na caviera grisa [Tavo] = gettata non si sa perché coi nidi dei ghiri nel fienile si va coprendo di polvere come una chioma grigia