In Valle Cervo si parte per il tour panoramico alla scoperta del Monte Casto

Avrò inizio domani, domenica 31 agosto, il tour panoramico in Valle Cervo alla scoperta del Monte Casto. A organizzarlo l'ASD Cervo Valley MTB. La partenza è alle 14 al Circolo Le Piane di Pratetto. Il percorso prevede 19 chilometri su asfalto e sentiero. Alla fine, merenda in compagnia.