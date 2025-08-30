 / Ciclismo

Ciclismo | 30 agosto 2025, 16:00

In Valle Cervo si parte per il tour panoramico alla scoperta del Monte Casto

valle cervo

In Valle Cervo si parte per il tour panoramico alla scoperta del Monte Casto

Avrò inizio domani, domenica 31 agosto, il tour panoramico in Valle Cervo alla scoperta del Monte Casto. A organizzarlo l'ASD Cervo Valley MTB. La partenza è alle 14 al Circolo Le Piane di Pratetto. Il percorso prevede 19 chilometri su asfalto e sentiero. Alla fine, merenda in compagnia.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore