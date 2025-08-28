Poesie dalla Bassa, nuova mostra per l'artista di Pollone Giorgio Marinoni

Con la presenza del sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero e delle autorità civili si è tagliato il nastro sabato mattina della mostra del pittore biellese Giorgio Marinoni dedicata alla zona con il titolo di 'Poesie dalla Bassa'. L'occasione è la Festa della Madonna del Palazzo presso il Polivalente di Piazza IX Martiri.

L'esposizione è a cura della Associazione CMT, Collezioni, mostre e turismo e sarà aperta tutti i fine settimana fino al 7 settembre praticamente davanti alla stazione ferroviaria del paese ed è una selezione degli acquerelli dipinti dall'artista nell'ultimo anno nel Vercellese, tra risaie e cascine, riflessi e terre d'acqua.

Giorgio Marinoni è nato a Pollone (Biella) nel 1956. Attratto sin da giovanissimo dal disegno e dalla pittura, si dedica inizialmente alla tecnica dell’olio (suoi primi dipinti risalgono all’età di 12 anni). Successivamente si dedica al pastello, ispirandosi all’artista biellese Placido Castaldi. Negli anni ’90 rimane affascinato dalla tecnica dell’acquerello, che adotterà come quella a lui più congeniale per la rappresentazione del paesaggio, specialmente montano, paesano e contadino che predilige.

Osservando le atmosfere nei dipinti dei conterranei Lorenzo Delleani e Giuseppe Bozzalla, realizza quasi mille opere che presenta in varie mostre personali ottenendo significativi apprezzamenti di pubblico ed ottimi giudizi di critica. La neve rappresenta uno dei temi dominanti negli acquerelli di Marinoni così come i giochi di riflessi dell'acqua. Trattata con maestria ed esperienza, la tecnica trasmette sensazioni tenere, sensibili al di là del semplice luogo rappresentato.