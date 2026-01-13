Ceretti tra i protagonisti a Street-Photography FOTO

Il fotografo biellese Stefano Ceretti è tra gli espositori della mostra fotografica collettiva #STREET-PHOTOGRAPHY, inaugurata sabato 10 gennaio nella splendida location di Villa Casati a Cologno Monzese. L'evento sarà aperto al pubblico fino al 18 dello stesso mese

Ceretti ha preso parte all'evento con 4 opere che raccontano New York, Venezia, Londra e Phnom Penh. Le fotografie sono stampate con quella che è la tecnica alla quale l'artista sta lavorando da ormai un anno, ovvero stampa diretta su pluriball per imballaggi. C'è però una novità: per la prima volta Ceretti ha utilizzato come cornici “pezzi importanti”, cercati con attenzione tra gli oggetti d’antiquariato e restaurati con cura.

"Utilizzo questa tecnica per dare profondità alle immagini, rappresentando così la realtà che immortalo nel modo più tridimensionale e reale possibile. - racconta il fotografo -. In questo genere di fotografia, la Street-Photography, i volti delle persone sono ciò che è meno definito (vista la sovrapposizione delle “bolle” che costituiscono la caratteristica principale del pluriball stesso) ma ciò non mi disturba affatto anzi, mi aiuta ad inserire nel contesto urbano una figura umana, “presente” ma non preponderante nel contesto urbano nel quale è stata fotografata".

Anche in questa tappa espositiva del percorso di promozione del suo “progetto-pluriball” Ceretti è stato accompagnato da Monteleone Trasporti, azienda biellese sempre più vicina al mondo dell’arte e agli artisti biellesi che si adoperano per portare in giro il nome della propria città.

Curatore della mostra il giornalista Giuseppe Ferraina. All’inaugurazione era presente anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Cologno Monzese Loredana Manzi.