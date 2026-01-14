Educazione finanziaria, premiati a Torino i 5 progetti innovativi del programma Fin 4 Teen

Sono Aura, Bid Art, Loopie, Offline e Skillo i cinque progetti vincitori dell’edizione 2025 di “Fin 4 Teen”, il programma nazionale di educazione finanziaria e imprenditoria a impatto dedicato agli studenti dai 12 ai 19 anni e promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella.

La premiazione si è svolta presso l’Open Innovation Center Sella di Torino durante la finale nazionale a cui hanno partecipato i team selezionati al termine di un percorso formativo durato diversi mesi e che, nel 2025, ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole medie e superiori (licei e istituti tecnici e professionali) di Biella, Torino, Roma, Salerno e Lecce.

Il programma, avviato nel marzo 2025, ha proposto cinque percorsi territoriali dedicati alle scuole coinvolte e un campus estivo intensivo, per un totale di 130 ore di formazione. Durante queste attività, i partecipanti hanno potuto sviluppare competenze finanziarie e imprenditoriali grazie a incontri teorico-pratici con esperti, lavori di gruppo, laboratori, sfide progettuali e momenti di confronto strutturato. Ogni percorso si è concluso con un hackathon locale in cui ragazze e ragazzi hanno ideato e presentato progetti rivolti ai bisogni concreti dei propri territori e dei loro coetanei.

Cinque i progetti selezionati durante la finale nazionale che si sono distinti per capacità di innovazione e impatto:

Aura (Liceo Scientifico Albert Einstein Torino), un dispositivo wearable per la sicurezza personale che integra chiamata rapida di emergenza, localizzazione GPS e attivazione immediata in caso di pericolo, ideato da un team tutto al femminile. Liceo Scientifico Albert Einstein

Bid Art (Istituto Tecnico Economico Piero Calamandrei Roma), un contenitore per la raccolta dei rifiuti che unisce design artistico e funzionalità, realizzato con una vernice attiva brevettata capace di eliminare fino al 90% di inquinanti e batteri, agendo come purificatore d’aria passivo;

Loopie (Liceo Artistico Giuseppe e Quintino Sella Biella), un progetto di moda sostenibile e sociale basato su kit creativi con tessuti di recupero selezionati e igienizzati da detenuti ed ex-detenuti, per promuovere economia circolare e reinserimento lavorativo;

Offline (Istituti Lecce), una piattaforma rivolta a ragazzi dai 10 ai 18 anni per ridurre il tempo trascorso davanti ai dispositivi digitali e favorire la scoperta di hobby, attività e relazioni offline;

Skillo (Fin 4 Teen Camp Biella), una piattaforma che mette in contatto imprese e giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni, offrendo formazione personalizzata, consulenza alle aziende e percorsi di tirocinio per ridurre lo skill mismatch.

I progetti sono stati valutati da un comitato composto da Giacomo Gallazzi (Finanz), Domenico Lopriore (Sella), Francesca Marasca (Sella), Clelia Tosi (Fintech District) e Veronica Scuotto (professoressa di imprenditorialità e innovazione all’Università Federico II di Napoli), e ha assegnato il primo premio al progetto Offline, il premio “Impatto” al progetto Aura, il premio “Innovazione” al progetto Loopie, il premio “Creatività” al progetto Bid Art e il premio “Miglior Pitch” al progetto Skillo.

“Con l’iniziativa Fin 4 Teen – afferma Domenico Lopriore, Head of Open Innovation di Sella – abbiamo scelto di sostenere concretamente i giovani, aiutandoli a comprendere il valore del denaro e l’impatto delle scelte economiche sulla propria vita e sulla società. Il nostro obiettivo è fornire strumenti, competenze e fiducia affinché possano trasformare le loro idee in progetti che creino valore sui territori in cui vivono. Il futuro è nelle mani di questi ragazzi e il gruppo Sella vuole aiutarli a diventare protagonisti consapevoli delle proprie scelte”.